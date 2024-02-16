(Середкин) Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Середкин) Прасковья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Середкин Егор

Мать: Середкин Устинья Устиновна

Смерть
2012
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