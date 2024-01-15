Посконин (Шаронов) Андриан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
05.11.1843
Рождение ребёнка
04.11.1844
Дочь: (Посконина (Шаронова)) Матрона Андрианова
Мать ребёнка: Посконина (Кукаева) Василиса Яковлева
Рождение ребёнка
09.05.1846
Сын: Посконин (Шаронов) Афанасий Андрианов
Мать ребёнка: Посконина (Кукаева) Василиса Яковлева
Смерть
Неизвестно