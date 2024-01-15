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Посконин (Шаронов) Андриан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Посконин Иван Иванов

Мать: Посконина (Шаронова) Агафья Степанова

Бракосочетание
05.11.1843

Жена: Посконина (Кукаева) Василиса Яковлева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.11.1844

Дочь: (Посконина (Шаронова)) Матрона Андрианова

Мать ребёнка: Посконина (Кукаева) Василиса Яковлева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.05.1846

Сын: Посконин (Шаронов) Афанасий Андрианов

Мать ребёнка: Посконина (Кукаева) Василиса Яковлева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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