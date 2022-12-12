Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Старикевич Евстафий Исаков
Отец ребёнка: Старикевич Исак Лукьянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старикевич Арсений Исаков
Отец ребёнка: Старикевич Исак Лукьянов
Хмелево, Жабинковский район, Брестская область