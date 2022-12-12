Карп Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никита Карпов
Мать ребёнка: Васильева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Роман Карпов
Мать ребёнка: Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно