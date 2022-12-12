Карп Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карп Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Никита Карпов

Мать ребёнка: Васильева

Рождение ребёнка
1810

Сын: Роман Карпов

Мать ребёнка: Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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