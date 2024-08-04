Лихотина Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихотина Клавдия

Лихотина Клавдия

Место рождения

Милофаново

Дата рождения

1899

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Лихотин Гаврила

Мать: Лихотина Пелагия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басалаев Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Басалаева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Басалаев Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Басалаева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Басалаев Михаил Семёнович

Смерть
1992

Мы используем куки для улучшения работы сайта.