Лихотина Клавдия
Место рожденияМилофаново
Дата рождения1899
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Лихотин Гаврила
Мать: Лихотина Пелагия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Басалаева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Басалаев Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Басалаева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Басалаев Михаил Семёнович
Смерть
1992