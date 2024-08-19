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Presis Kārlis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

27.10.1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

1885 г.р.
1887 г.р.
1901 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Prese Presis (Pinka) Liene

Рождение ребёнка
04.09.1885

Сын: Presis Pēteris

Мать ребёнка: Prese Presis (Pinka) Liene

Рождение ребёнка
1887

Сын: Presis Eduards

Мать ребёнка: Prese Presis (Pinka) Liene

Рождение ребёнка
15.06.1901

Сын: Presis Kārlis

Мать ребёнка: Prese Presis (Pinka) Liene

Смерть
27.10.1930

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