Presis Kārlis
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти27.10.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1885
Сын: Presis Pēteris
Мать ребёнка: Prese Presis (Pinka) Liene
Рождение ребёнка
1887
Сын: Presis Eduards
Мать ребёнка: Prese Presis (Pinka) Liene
Рождение ребёнка
15.06.1901
Сын: Presis Kārlis
Мать ребёнка: Prese Presis (Pinka) Liene
Смерть
27.10.1930