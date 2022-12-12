Шальнова (Суханова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шальнова (Суханова) Татьяна Степановна

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Место рождения

Горышкино, Перевозский, Нижегородская область

Дата рождения

18.01.1904

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1904

Отец: Суханов Степан

Мать: Суханова Полина

Горышкино, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шальнов Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Шальнов Анатолий Алексеевич

Горышкино, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
С 1925 по 1927

Сын: Шальнов Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Шальнов Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
09.09.1928

Сын: Шальнов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Шальнов Анатолий Алексеевич

Горышкино, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Никитина Олимпиада Анатольевна

Отец ребёнка: Шальнов Анатолий Алексеевич

Горышкино, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Шальнов Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Шальнов Анатолий Алексеевич

Горышкино, Перевозский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шальнов Анатолий Алексеевич

Смерть
1990
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