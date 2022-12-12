Шальнова (Суханова) Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рождения18.01.1904
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1904
Отец: Суханов Степан
Мать: Суханова Полина
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шальнов Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Шальнов Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
С 1925 по 1927
Отец ребёнка: Шальнов Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
09.09.1928
Сын: Шальнов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Шальнов Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Никитина Олимпиада Анатольевна
Отец ребёнка: Шальнов Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Шальнов Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Шальнов Анатолий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990