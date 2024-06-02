Красников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красников Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1927

Отец: Красников Степан

Мать: Красникова (Каракулина) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красникова (Красникова) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красникова (Красникова) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красникова (Красникова) Вера

Смерть
Неизвестно

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