kac cohen chaskiel charles
Место рожденияKałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Дата рождения1868
Дата смерти06.07.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Рождение ребёнка
19.03.1903
Дочь: Feige Frances
Мать ребёнка: Kac Cohen estera esther
Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Рождение ребёнка
06.03.1904
Мать ребёнка: Kac Cohen estera esther
Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Рождение ребёнка
16.05.1919
Дочь: Heller Sura Sally
Мать ребёнка: Kac Cohen estera esther
Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Смерть
06.07.1953
Brooklyn, New York City, New York, United States