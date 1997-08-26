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kac cohen chaskiel charles

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Место рождения

Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland

Дата рождения

1868

Дата смерти

06.07.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Рождение ребёнка
19.03.1903

Дочь: Feige Frances

Мать ребёнка: Kac Cohen estera esther

Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Рождение ребёнка
06.03.1904

Сын: Kac Cohen Chaim Joseph

Мать ребёнка: Kac Cohen estera esther

Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Рождение ребёнка
16.05.1919

Дочь: Heller Sura Sally

Мать ребёнка: Kac Cohen estera esther

Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Смерть
06.07.1953
Brooklyn, New York City, New York, United States
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