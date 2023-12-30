Харченко Никон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харченкова Агафья Никоновна(Николаевна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харченков Михаил Никонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харченков Павел Никонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харченко Григорий Никонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно