Харченко Никон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Никон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харченкова Агафья Никоновна(Николаевна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченков Михаил Никонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченков Павел Никонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченков Петр Никонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченко Григорий Никонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченко Иван Никонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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