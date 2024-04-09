(Ефимова) Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николаев Ефим
Мать: (Васильева) Пераскева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александров Дмитрий
Бракосочетание
30.06.1847
Муж: Александров Дмитрий
Рождение ребёнка
16.03.1851
Сын: Дмитриев Кирилл
Отец ребёнка: Александров Дмитрий
Рождение ребёнка
01.04.1858
Сын: Дмитриев Трофим
Отец ребёнка: Александров Дмитрий
Смерть
Неизвестно