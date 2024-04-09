(Ефимова) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефимова) Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

1791 г.р.

Муж

1822 г.р.

Дети

1851 г.р.
1858 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Ефим

Мать: (Васильева) Пераскева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Дмитрий

Бракосочетание
30.06.1847

Муж: Александров Дмитрий

Рождение ребёнка
16.03.1851

Сын: Дмитриев Кирилл

Отец ребёнка: Александров Дмитрий

Рождение ребёнка
01.04.1858

Сын: Дмитриев Трофим

Отец ребёнка: Александров Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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