Hyppönen Helena (Елена Михайловна) (Елена Михайловна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: (Hyppönen) Anna
Отец ребёнка: Hyppönen Juho (Иван Иванович) (Иван Иванович)
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Hyppönen Eino (Эйно)
Отец ребёнка: Hyppönen Juho (Иван Иванович) (Иван Иванович)
Рождение ребёнка
Около 1926
Отец ребёнка: Hyppönen Juho (Иван Иванович) (Иван Иванович)
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Hyppönen Georgiy
Отец ребёнка: Hyppönen Juho (Иван Иванович) (Иван Иванович)
Смерть
Неизвестно