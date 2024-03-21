Hyppönen Helena (Елена Михайловна) (Елена Михайловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hyppönen Helena (Елена Михайловна) (Елена Михайловна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Около 1921 г.р.
Около 1924 г.р.
Около 1926 г.р.
Около 1929 г.р.

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hyppönen Juho (Иван Иванович) (Иван Иванович)

Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: (Hyppönen) Anna

Отец ребёнка: Hyppönen Juho (Иван Иванович) (Иван Иванович)

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Hyppönen Eino (Эйно)

Отец ребёнка: Hyppönen Juho (Иван Иванович) (Иван Иванович)

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Hyppönen Väino (Вяйно)

Отец ребёнка: Hyppönen Juho (Иван Иванович) (Иван Иванович)

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Hyppönen Georgiy

Отец ребёнка: Hyppönen Juho (Иван Иванович) (Иван Иванович)

Смерть
Неизвестно

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