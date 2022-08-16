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Быкова Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1975

Дата смерти

16.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Андрей Гаррольдович

Рождение ребёнка
25.02.2004

Дочь: Быкова Софья Андреевна

Отец ребёнка: Быков Андрей Гаррольдович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.06.2006

Дочь: Быкова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Быков Андрей Гаррольдович

Рождение ребёнка
21.01.2008

Дочь: Быкова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Быков Андрей Гаррольдович

Смерть
16.08.2022

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