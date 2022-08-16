Быкова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1975
Дата смерти16.08.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.2004
Дочь: Быкова Софья Андреевна
Отец ребёнка: Быков Андрей Гаррольдович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.06.2006
Дочь: Быкова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Быков Андрей Гаррольдович
Рождение ребёнка
21.01.2008
Дочь: Быкова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Быков Андрей Гаррольдович
Смерть
16.08.2022