Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Иван (ок. 1705 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Маслова Мышкинского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Мария, супруга дьячка Федора Алексеевича. (о других детях данных ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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