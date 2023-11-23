Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Иван (ок. 1705 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Маслова Мышкинского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Мария, супруга дьячка Федора Алексеевича. (о других детях данных ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно