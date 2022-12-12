Богатенков Виссарион Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Сын: Богатенков Прокопий Виссарионович
Мать ребёнка: не указана
Михайловка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Погиб во время Первой Мировой Войны
Смерть
Неизвестно