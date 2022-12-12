Богатенков Виссарион Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогатенков Виссарион Григорьевич

Богатенков Виссарион Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Богатенков Прокопий Виссарионович

Мать ребёнка: не указана

Михайловка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Погиб во время Первой Мировой Войны
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close