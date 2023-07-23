Редькина Лариса Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2006
Сын: Замякин Глеб Владимирович
Отец ребёнка: Замякин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
2008
Дочь: Замякина Арина Владимировна
Отец ребёнка: Замякин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
2010
Сын: Замякин Демид Владимирович
Отец ребёнка: Замякин Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно