Редькина Лариса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРедькина Лариса Викторовна

Редькина Лариса Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2006

Сын: Замякин Глеб Владимирович

Отец ребёнка: Замякин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
2008

Дочь: Замякина Арина Владимировна

Отец ребёнка: Замякин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
2010

Сын: Замякин Демид Владимирович

Отец ребёнка: Замякин Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замякин Владимир Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close