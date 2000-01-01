Мацкевич (Цешковская) Елисавета Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМацкевич (Цешковская) Елисавета Михайлова

Мацкевич (Цешковская) Елисавета Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Цешковский Михаил

Мать: Цешковская Христина Андреева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Мацкевич Иван Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацкевич Иван Васильев

Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close