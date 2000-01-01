Мацкевич (Цешковская) Елисавета Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Цешковский Михаил
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Мацкевич Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно