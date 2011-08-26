Агурок Борис (Берк Янкелевич)
Место рождения
Дата рождения20.09.1924
Дата смерти26.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1924
Отец: Агурок Янкель Беркович
Мать: Агурок (Гельштейн) Тайбл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
военный политработник
Образование
Неизвестно
среднее политическое
Смерть
26.08.2011
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно