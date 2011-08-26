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Агурок Борис (Берк Янкелевич)

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Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

20.09.1924

Дата смерти

26.08.2011

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1924

Отец: Агурок Янкель Беркович

Мать: Агурок (Гельштейн) Тайбл

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
военный политработник
Образование
Неизвестно
среднее политическое
Смерть
26.08.2011
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно

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