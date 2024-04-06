Мизунова Анисья Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мизунова Анисья Харитонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мизунов Николай Моисеевич

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Мизунов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Мизунов Николай Моисеевич

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.03.1900

Сын: Мизунов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Мизунов Николай Моисеевич

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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