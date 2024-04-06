Мизунова Анисья Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Мизунов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Мизунов Николай Моисеевич
Рождение ребёнка
10.03.1900
Сын: Мизунов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Мизунов Николай Моисеевич
Смерть
Неизвестно