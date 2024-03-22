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Казанник Вонифатий Филиппович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

После 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: Казанник Филипп Федорович

Мать: Казанник Анна Лаврентьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.09.1881

Дочь: Ефросинья Вонифатиевна

Мать ребёнка: Казанник Дарья Михайловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Казанник Михаил Вонифатьевич

Мать ребёнка: Казанник Дарья Михайловна

Криски, Чернігівська область
нет листов за 1883
Поручитель
?.04.1885
у Марфы Филипповны Грищук
Поручитель
?.02.1888
Криски, Чернігівська область
Волк и Дудкина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанник Дарья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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