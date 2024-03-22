Казанник Вонифатий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850
Рождение ребёнка
30.09.1881
Дочь: Ефросинья Вонифатиевна
Мать ребёнка: Казанник Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Казанник Михаил Вонифатьевич
Мать ребёнка: Казанник Дарья Михайловна
нет листов за 1883
Поручитель
?.04.1885
у Марфы Филипповны Грищук
Поручитель
?.02.1888
Волк и Дудкина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно