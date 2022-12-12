Голдобин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голдобин Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1967

Дочь: Малова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Голдобина Алла Влаимировна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Голдобина Алла Влаимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голдобина Алла Влаимировна

Смерть
Неизвестно
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