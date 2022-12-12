Голдобин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1967
Дочь: Малова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Голдобина Алла Влаимировна
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Голдобина Алла Влаимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно