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Мавра
Мавра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1857 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Ходырева) Парасковья Ивановна
1835 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать:
Парасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно
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