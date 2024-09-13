Перелешин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.04.1890 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Церковь Успения Б.М. что в Казачьей. Жених: Канцелярский служитель Московской Казенной Палаты Николай Васильевич Перелешин, православного вероисповедания , первым браком. 27 лет. Невеста; Дочь умерше... Показать все
Смерть
Неизвестно