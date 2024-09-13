Перелешин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перелешин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.04.1890 ст.

Жена: Перелешина (Масальская - Сурина) Евгения Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Церковь Успения Б.М. что в Казачьей. Жених: Канцелярский служитель Московской Казенной Палаты Николай Васильевич Перелешин, православного вероисповедания , первым браком. 27 лет. Невеста; Дочь умерше... Показать все
Смерть
Неизвестно

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