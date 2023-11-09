Сурсяков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурсяков Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурсякова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Сурсякова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурсякова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Сурсякова Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурсякова Татьяна Владимировна

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