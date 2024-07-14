Соколова (Жигалина) Мария Сергеевна
Место рожденияСамойловка, Самойловский район, Саратовская область
Дата рождения08.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Самойловка, Самойловский район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.2018
Дочь: Соколова Ева Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович
Саратов, Саратовская область