Соколова (Жигалина) Мария Сергеевна 08.07.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова (Жигалина) Мария Сергеевна

Место рождения

Самойловка, Самойловский район, Саратовская область

Дата рождения

08.07.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1992 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Самойловка, Самойловский район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
08.10.2018

Дочь: Соколова Ева Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлович

Саратов, Саратовская область

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