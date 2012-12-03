Карпов Андрей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Андрей Борисович

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Место рождения

Россия Московская область г. Балашиха

Дата рождения

18.12.1961

Дата смерти

03.12.2012

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1938 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Карпова Людмила Алексеевна

Россия Московская область г. Балашиха
Рождение ребёнка
08.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Азербайджан г. Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.12.2012
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