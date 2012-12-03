Карпов Андрей Борисович
Место рожденияРоссия Московская область г. Балашиха
Дата рождения18.12.1961
Дата смерти03.12.2012
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1961
Отец: скрыто настройками приватности
Россия Московская область г. Балашиха
Рождение ребёнка
08.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Азербайджан г. Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.12.2012