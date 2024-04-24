Емельян Егорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1750 и 1754 ст.
Дата смерти23.12.1823 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1754 ст.
Отец: Егор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1790 ст.
Сын: Гаврила Емельянович
Мать ребёнка: Марфа Семеновна
погост Коша
Смерть
23.12.1823 ст.
Причина смерти: нет данных