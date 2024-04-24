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Емельян Егорович

Место рождения

Пьянково, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Между 1750 и 1754 ст.

Дата смерти

23.12.1823 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1734 и 1737 г.р.

Мать

Около 1736 г.р.

Жена

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1754 ст.

Отец: Егор Федорович

Мать: Дарья Кононовна (Никоновна)

Пьянково, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Козлово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1790 ст.

Сын: Гаврила Емельянович

Мать ребёнка: Марфа Семеновна

Козлово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
погост Коша
Смерть
23.12.1823 ст.
Козлово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: нет данных

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