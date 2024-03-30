Золотова Маврида Егоровна
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Александров
Отец ребёнка: Золотов Александр Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1769
Сын: Симеон Александров
Отец ребёнка: Золотов Александр Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1771
Сын: Никифор Александров
Отец ребёнка: Золотов Александр Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1772
Сын: Тимофей Александров
Отец ребёнка: Золотов Александр Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ефим Александров
Отец ребёнка: Золотов Александр Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1778
Сын: Андрей Александров
Отец ребёнка: Золотов Александр Захаров
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно