Золотова Маврида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Маврида Егоровна

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Александров

Отец ребёнка: Золотов Александр Захаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Симеон Александров

Отец ребёнка: Золотов Александр Захаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Никифор Александров

Отец ребёнка: Золотов Александр Захаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Тимофей Александров

Отец ребёнка: Золотов Александр Захаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Ефим Александров

Отец ребёнка: Золотов Александр Захаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Андрей Александров

Отец ребёнка: Золотов Александр Захаров

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Александр Захаров

Смерть
Неизвестно
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