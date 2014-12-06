Шаманина (Хожалова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1932
Дата смерти06.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1932
Бракосочетание
05.08.1955
Рождение ребёнка
16.03.1958
Дочь: Шаманина Галина Наримановна
Отец ребёнка: Шаманин Нариман Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаманин Нариман Васильевич
Кадниковский, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Смерть
06.12.2014