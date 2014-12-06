Шаманина (Хожалова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Хожалова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1932

Дата смерти

06.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1932

Отец: Хожалов Николай Фролович

Мать: Хожалова Анна Александровна

Бракосочетание
05.08.1955

Муж: Шаманин Нариман Васильевич

Рождение ребёнка
16.03.1958

Дочь: Шаманина Галина Наримановна

Отец ребёнка: Шаманин Нариман Васильевич

Рождение ребёнка
17.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаманин Нариман Васильевич

Кадниковский, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Смерть
06.12.2014
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