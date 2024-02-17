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Бачурин Леонид Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бачурин Василий Матвеевич

Мать: Бачурина Елизавета Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бачурин Юрий Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бачурина Валентин Леонидович

Мать ребёнка: Бачурина (Черепанова) Татьяна Григорьевна

Военная служба
11.03.1939
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Прохождение службы сержант ГБ Приказ НКВД СССР № 454 от 11.03.1939
Награда
24.08.1949
орден Отечественной войны 2-й степени Указ Президиума ВС СССР от 24.08.1949 — часть 2 из 8
Военная служба
24.08.1949
майор Указ Президиума ВС СССР от 24.08.1949 — часть 2 из 8
Смерть
Неизвестно

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