Бачурин Леонид Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бачурина Валентин Леонидович
Мать ребёнка: Бачурина (Черепанова) Татьяна Григорьевна
Военная служба
11.03.1939
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Прохождение службы сержант ГБ Приказ НКВД СССР № 454 от 11.03.1939
Награда
24.08.1949
орден Отечественной войны 2-й степени Указ Президиума ВС СССР от 24.08.1949 — часть 2 из 8
Военная служба
24.08.1949
майор Указ Президиума ВС СССР от 24.08.1949 — часть 2 из 8
Смерть
Неизвестно