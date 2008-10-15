Янин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янин Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2008

Отец: не указан

Мать: Янина Лариса Александровна

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