Иса Турумбет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иса Турумбет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ZE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асан

Мать: Жаксыгул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турумбетов Жунис

Мать ребёнка: Искакова Кумыс

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