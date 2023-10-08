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Иса Турумбет
Иса Турумбет
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Асан
Мать
Жаксыгул
Дети
Турумбетов Жунис
Добавил:
ZE
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Асан
Мать:
Жаксыгул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Турумбетов Жунис
Мать ребёнка:
Искакова Кумыс
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