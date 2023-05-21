Егоров Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Михаил Николаевич

Егоров Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неупокоева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.1950

Дочь: Криштоп Наталья Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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