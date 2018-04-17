Алексахина Виктория Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексахина Виктория Евгеньевна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

17.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.2018

Отец: Алексахин Евгений Викторович

Мать: Алексахина Алёна Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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