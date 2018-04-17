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Алексахина Виктория Евгеньевна
Алексахина Виктория Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
17.04.2018
Пол
Женский
Отец
Алексахин Евгений Викторович
1977 г.р.
Мать
Алексахина (Гунько) Алёна Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.2018
Отец:
Алексахин Евгений Викторович
Мать:
Алексахина Алёна Владимировна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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