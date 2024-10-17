Дарья Михеева
Место рождения
Дата рождения13.03.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1797
Отец: Михей Михайлов
Мать: Степанида Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Павлов
Рождение ребёнка
16.05.1816
Сын: Константин Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Павлов
Рождение ребёнка
22.01.1818
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Павлов
Смерть
Неизвестно