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Дарья Михеева

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.03.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1797

Отец: Михей Михайлов

Мать: Степанида Тимофеева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Павлов

Рождение ребёнка
16.05.1816

Сын: Константин Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Павлов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1818

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Павлов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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