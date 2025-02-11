(Goertz) Anna
женский, родилась 25.02.1833, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 02.05.1892
Супруги
Janzen Heinrich07.04.1830 г.р.
Дети
(Jansen) Anna01.04.1851 г.р.
(Jansen) Anna27.06.1853 г.р.Показать еще 8
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Комментарий
Рождение
25.02.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1851
Бракосочетание
01.11.1851
Муж: Janzen Heinrich
Россия
Рождение ребёнка
27.06.1853
Рождение ребёнка
01.12.1856
Сын: Janzen Franz H G
Отец ребёнка: Janzen Heinrich
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1863
Рождение ребёнка
07.12.1871
Сын: Jansen Peter
Отец ребёнка: Janzen Heinrich
Иммиграция
19.07.1876
New York, USA
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Janzen) Katharina
Отец ребёнка: Janzen Heinrich
Mountain Lake, Minnesota, USA
Рождение ребёнка
1880
Сын: Janzen Heinrich
Отец ребёнка: Janzen Heinrich
Mountain Lake, Minnesota, USA
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Janzen) Maria
Отец ребёнка: Janzen Heinrich
Mountain Lake, Minnesota, USA
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Janzen) Helena
Отец ребёнка: Janzen Heinrich
Mountain Lake, Minnesota, USA
Смерть
02.05.1892
Рождение ребёнка
22.05.1899
Дочь: (Janzen) Anna
Отец ребёнка: Janzen Heinrich
Mountain Lake, Minnesota, USA