(Goertz) Anna 25.02.1833 — найти родственников по фамилии на Familio

(Goertz) Anna

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.02.1833, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 02.05.1892

Супруги
Janzen Heinrich07.04.1830 г.р.
Дети
(Jansen) Anna01.04.1851 г.р.
(Jansen) Anna27.06.1853 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
01.04.1851

Дочь: (Jansen) Anna

Отец ребёнка: Janzen Heinrich

Бракосочетание
01.11.1851

Муж: Janzen Heinrich

Россия

Бракосочетание с: Anna GOERTZ

Рождение ребёнка
27.06.1853

Дочь: (Jansen) Anna

Отец ребёнка: Janzen Heinrich

Рождение ребёнка
01.12.1856

Сын: Janzen Franz H G

Отец ребёнка: Janzen Heinrich

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
26.05.1863

Дочь: (Jansen) Anna

Отец ребёнка: Janzen Heinrich

Рождение ребёнка
07.12.1871

Сын: Jansen Peter

Отец ребёнка: Janzen Heinrich

Иммиграция
19.07.1876
New York, USA

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Janzen) Katharina

Отец ребёнка: Janzen Heinrich

Mountain Lake, Minnesota, USA

Рождение ребёнка
1880

Сын: Janzen Heinrich

Отец ребёнка: Janzen Heinrich

Mountain Lake, Minnesota, USA

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Janzen) Maria

Отец ребёнка: Janzen Heinrich

Mountain Lake, Minnesota, USA

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Janzen) Helena

Отец ребёнка: Janzen Heinrich

Mountain Lake, Minnesota, USA

Смерть
02.05.1892

Рождение ребёнка
22.05.1899

Дочь: (Janzen) Anna

Отец ребёнка: Janzen Heinrich

Mountain Lake, Minnesota, USA

Мы используем куки для улучшения работы сайта.