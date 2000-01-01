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Ehrnrot Karl Adolf

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Место рождения

Idenlax, Sulkava, Finland

Дата рождения

04.08.1775

Дата смерти

17.03.1844

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1775

Отец: Ehrnrooth Magnus Johan

Мать: Ehrnrooth Christina Elisabeth

Idenlax, Sulkava, Finland
Крещение
06.08.1775
Sulkava, Mikkeli, Finland
Рождение ребёнка
20.07.1832

Сын: Ehrnrooth Adolf Viktor

Мать ребёнка: не указана

Idenlax 4, Sulkava, Eastern Finland, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Luutnantti
Работа или профессия
Неизвестно
Sekundlöjtnant 20.12.1804
Смерть
17.03.1844
Idenlax, Sulkava, Finland
Похороны
Неизвестно
Sulkava
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