Ehrnrot Karl Adolf
Место рожденияIdenlax, Sulkava, Finland
Дата рождения04.08.1775
Дата смерти17.03.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1775
Idenlax, Sulkava, Finland
Крещение
06.08.1775
Sulkava, Mikkeli, Finland
Рождение ребёнка
20.07.1832
Мать ребёнка: не указана
Idenlax 4, Sulkava, Eastern Finland, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Luutnantti
Работа или профессия
Неизвестно
Sekundlöjtnant 20.12.1804
Смерть
17.03.1844
Idenlax, Sulkava, Finland
Похороны
Неизвестно
Sulkava