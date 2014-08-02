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Морозова Варвара Алексеевна
Морозова Варвара Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.08.2014
Пол
Женский
Отец
Морозов Алексей Александрович
1986 г.р.
Мать
Морозова - Костеневская Лариса Романовна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.2014
Отец:
Морозов Алексей Александрович
Мать:
Морозова - Костеневская Лариса Романовна
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