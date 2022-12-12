Кочергина (Гревцова) Александра Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1915
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.12.1915
Дочь: Татьяна Тихонова
Отец ребёнка: Кочергин Тихон Никифоров
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.09.1918
Дочь: Александра Тихонова
Отец ребёнка: Кочергин Тихон Никифоров
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно