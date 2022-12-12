Кочергина (Гревцова) Александра Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Гревцова) Александра Георгиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1915

Муж: Кочергин Тихон Никифоров

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.12.1915

Дочь: Татьяна Тихонова

Отец ребёнка: Кочергин Тихон Никифоров

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.09.1918

Дочь: Александра Тихонова

Отец ребёнка: Кочергин Тихон Никифоров

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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