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Барсуков Данила известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Барсуков Кузьма Данилович

Мать ребёнка: Барсукова Анисья Ивановна

д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барсукова Нина Данииловна

Мать ребёнка: Барсукова Анисья Ивановна

д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсуков Василий Данилович

Мать ребёнка: Барсукова Анисья Ивановна

д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барсукова Анисья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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