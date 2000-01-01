Барсуков Данила известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Барсуков Кузьма Данилович
Мать ребёнка: Барсукова Анисья Ивановна
д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барсукова Нина Данииловна
Мать ребёнка: Барсукова Анисья Ивановна
д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсуков Василий Данилович
Мать ребёнка: Барсукова Анисья Ивановна
д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно