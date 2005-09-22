Ткаченко Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.2005

Отец: Ткаченко Сергей Александрович

Мать: Ткаченко Светлана Васильевна

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