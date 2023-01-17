Лебедев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Симеон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Морозова Варвара
Мать ребёнка: Лебедева Наталья
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Лебедев Константин
Мать ребёнка: Лебедева Наталья
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Лебедев Николай
Мать ребёнка: Лебедева Наталья
Рождение ребёнка
17.07.1872
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Лебедева Наталья
Рождение ребёнка
Около 27.01.1876
Сын: Лебедев Василий
Мать ребёнка: Лебедева Наталья
Рождение ребёнка
22.06.1877
Сын: Лебедев Петр
Мать ребёнка: Лебедева Наталья
Смерть
Неизвестно