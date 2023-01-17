Лебедев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Симеон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Морозова Варвара

Мать ребёнка: Лебедева Наталья

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Лебедев Константин

Мать ребёнка: Лебедева Наталья

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Лебедев Николай

Мать ребёнка: Лебедева Наталья

Рождение ребёнка
17.07.1872

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Лебедева Наталья

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 27.01.1876

Сын: Лебедев Василий

Мать ребёнка: Лебедева Наталья

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
22.06.1877

Сын: Лебедев Петр

Мать ребёнка: Лебедева Наталья

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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