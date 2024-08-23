Горский Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горский Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1895 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горская Мария

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: (Горская) Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Горский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 16.02.1920

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