Горский Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горская Мария
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: (Горская) Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Горский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 16.02.1920