Левкова Прасковья Пана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левков Иван
Мать: Левкова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перминов муж
Рождение ребёнка
1954
Сын: Перминов Валерий
Отец ребёнка: Перминов муж
Смерть
Неизвестно