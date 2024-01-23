Левкова Прасковья Пана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевкова Прасковья Пана Ивановна

Левкова Прасковья Пана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левков Иван

Мать: Левкова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов муж

Рождение ребёнка
1954

Сын: Перминов Валерий

Отец ребёнка: Перминов муж

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.