(Мясникова) Елизавета Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мясникова) Елизавета Иванова

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

01.09.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1904 ст.

Отец: Мясников Иван Никитин

Мать: Мясникова Анна Иванова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
05.09.1904 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянин Стефан Никитин Мясников и той же деревни крестьянская жена Елена Севастьянова Мясникова
Смерть
Неизвестно
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