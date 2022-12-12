(Мясникова) Елизавета Иванова
Место рождения
Дата рождения01.09.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1904 ст.
Отец: Мясников Иван Никитин
Мать: Мясникова Анна Иванова
Крещение
05.09.1904 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянин Стефан Никитин Мясников и той же деревни крестьянская жена Елена Севастьянова Мясникова
Смерть
Неизвестно