Ковалев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

По 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ковалева Проскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лымарева Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Ковалева Проскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Проскева

Рождение ребёнка
По 1915

Дочь: Ковалева Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Ковалева Проскева

Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Полупанова Серафима Михайловна

Мать ребёнка: Ковалева Проскева

Смерть
Неизвестно

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