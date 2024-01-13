Ковалев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ковалева Проскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лымарева Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Ковалева Проскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Проскева
Рождение ребёнка
По 1915
Дочь: Ковалева Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Ковалева Проскева
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Полупанова Серафима Михайловна
Мать ребёнка: Ковалева Проскева
Смерть
Неизвестно