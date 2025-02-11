Казаков Георгий Дмитриевич
мужской, родился 04.04.1890, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьКазакова Мария КузьминичнаНеизвестно г.р.
ОтецСунгуров-Казаков Дмитрий Егорович1862 г.р.
Супруги
Казакова (Нораева) Марфа Потапиевна07.07.1889 г.р.
Дети
(Казакова) Прасковья Георгиевна15.10.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1890
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1912
Дочь: (Казакова) Прасковья Георгиевна
Мать ребёнка: Казакова (Нораева) Марфа Потапиевна
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно