Казаков Георгий Дмитриевич 04.04.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Казаков Георгий Дмитриевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 04.04.1890, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Казакова Мария КузьминичнаНеизвестно г.р.
Отец
Сунгуров-Казаков Дмитрий Егорович1862 г.р.
Супруги
Казакова (Нораева) Марфа Потапиевна07.07.1889 г.р.
Дети
(Казакова) Прасковья Георгиевна15.10.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1890

Отец: Сунгуров-Казаков Дмитрий Егорович

Мать: Казакова Мария Кузьминична

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова (Нораева) Марфа Потапиевна

Рождение ребёнка
15.10.1912

Дочь: (Казакова) Прасковья Георгиевна

Мать ребёнка: Казакова (Нораева) Марфа Потапиевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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