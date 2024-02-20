Тхостов Хатацико Знаурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тхостов Хатацико Знаурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Тхостов Знаур

Мать ребёнка: Тхостова Минат

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сона

Мать ребёнка: Тхостова Минат

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Фариза

Мать ребёнка: Тхостова Минат

Рождение ребёнка
1916

Сын: Тхостов Руслан

Мать ребёнка: Тхостова Минат

Рождение ребёнка
1919

Сын: Тхостов Темир-Болат

Мать ребёнка: Тхостова Минат

Смерть
1935
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