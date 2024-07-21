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Войветкин Дмитрий Петрович

Место рождения

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Военная служба
1942
Воинское звание красноармеец Воинская часть 84 запасной стрелковый полк 31 запасной стрелковой дивизии
Ранение
1942
Воинское звание красноармеец Последнее место службы 84 запасной стрелковый полк 31 запасной стрелковой дивизии Воинская часть 84 запасной стрелковый полк 31 запасной стрелковой дивизии Дата выбытия... Показать все
Лечение в госпитале
1942
Воинское звание красноармеец Последнее место службы 84 запасной стрелковый полк 31 запасной стрелковой дивизии Воинская часть 84 запасной стрелковый полк 31 запасной стрелковой дивизии Дата выбытия... Показать все
Смерть
Неизвестно

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