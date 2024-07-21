Войветкин Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1942
Воинское звание красноармеец Воинская часть 84 запасной стрелковый полк 31 запасной стрелковой дивизии
Ранение
1942
Воинское звание красноармеец Последнее место службы 84 запасной стрелковый полк 31 запасной стрелковой дивизии Воинская часть 84 запасной стрелковый полк 31 запасной стрелковой дивизии Дата выбытия... Показать все
Лечение в госпитале
1942
Воинское звание красноармеец Последнее место службы 84 запасной стрелковый полк 31 запасной стрелковой дивизии Воинская часть 84 запасной стрелковый полк 31 запасной стрелковой дивизии Дата выбытия... Показать все
Смерть
Неизвестно