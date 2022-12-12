Тихонов Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1807
Отец: Тихонов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1822
поручители: Иван Иванов, Степан Ильин, Николай Кандалов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
05.11.1826
Дочь: Петрова Матрона Васильева
Мать ребёнка: Тихонова Устинья Ларионова
Рождение ребёнка
19.11.1829
Дочь: Катерина Васильева
Мать ребёнка: Тихонова Устинья Ларионова
Военная служба
Вычислено 1831
рекрут
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно