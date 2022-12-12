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Тихонов Василий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Тихонов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1822

Жена: Тихонова Устинья Ларионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Иван Иванов, Степан Ильин, Николай Кандалов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
05.11.1826

Дочь: Петрова Матрона Васильева

Мать ребёнка: Тихонова Устинья Ларионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1829

Дочь: Катерина Васильева

Мать ребёнка: Тихонова Устинья Ларионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
Вычислено 1831
рекрут
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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